Les Chambres de représentants marocaine et belge bien déterminées à donner un nouveau souffle à la coopération parlementaire

vendredi, 23 septembre, 2022 à 21:29

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec son homologue belge, Eliane Tillieux, qui a pris part à la cérémonie de lancement d’un projet de jumelage institutionnel entre la première Chambre marocaine et plusieurs autres parlements européens.

Cette entrevue a été l’occasion d’évoquer les relations historiques privilégiées unissant les deux Royaumes sur tous les plans, indique un communiqué de la Chambre des représentants, ajoutant que les deux parties se sont tout particulièrement félicitées de la solidité des liens d’amitié et de coopération entre les institutions législatives des deux pays.

Mme Tillieux a affirmé, à cette occasion, que l’échange des expériences et des bonnes pratiques parlementaires contribue à l’amélioration du travail parlementaire, exposant à l’appui l’expérience de la Chambre des représentants belge, surtout sur les plans du recours à plusieurs langues dans les séances et travaux, la promotion de la présence de la femme au niveau de la prise des décisions et dans les instances élues ou encore les spécificités du parlement belge dans les domaines législatif et de contrôle.

Pour sa part, M. Talbi Alami a relevé certaines caractéristiques en commun dans les deux Royaumes, faisant part de la détermination de la première Chambre à mettre en oeuvre le caractère officiel de la langue amazighe dans l’ensemble de ses travaux, tout en souhaitant bénéficier de l’expérience parlementaire belge dans le domaine de la promotion du multilinguisme.

Il a également assuré que la Chambre des représentants est bien déterminée à promouvoir une participation effective de la femme dans tous les domaines conformément au Discours prononcé par SM le Roi à l’occasion de la célébration du 23ème anniversaire de la fête du Trône.

Les entretiens entre les deux parties ont également abordé les questions relatives à l’amélioration du travail parlementaire, la composition des institutions parlementaires des deux pays et leurs prérogatives ainsi que l’importance de ce projet de jumelage institutionnel dans le domaine parlementaire, indique-t-on de même source.

Ce projet de jumelage institutionnel a été lancé, vendredi à Rabat, entre la Chambre des représentants et une alliance composée de l’Assemblée nationale française, la Chambre des députés tchèque et la Chambre des représentants belge.

Financé par l’Union Européenne, le projet est soutenu par les parlements de quatre pays membres de l’UE, en l’occurrence l’Italie, la Grèce, le Portugal et la Hongrie.