Les gouvernements arabes et africains appelés à créer et à élargir les systèmes de protection sociale (M. Mayara)

lundi, 19 septembre, 2022 à 18:18

(E.S Youness BOUZRIDA)

Bujumbura – Le président de la Chambre des conseillers et de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), Naama Mayara, a affirmé, lundi à Bujumbura, que les gouvernements arabes et africains sont appelés à créer et à élargir les systèmes de protection sociale afin de répondre aux répercussions de la pandémie de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne.