Les moyens de renforcer les relations de coopération au centre d’entretiens entre les parlements marocain et latino-américain

mercredi, 12 février, 2020 à 23:16

Rabat-Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach ont eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le président du parlement latino-américain, Jorge Pizarro Estéban, sur les moyens de renforcer les relations entre les deux institutions législatives.

Selon un communiqué conjoint des deux chambres du parlement, cette entrevue a constitué une occasion pour les deux parties de souligner le dynamisme qui caractérise les relations d’amitié et de coopération entre le parlement marocain et son homologue d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que les moyens de mettre à profit et de consolider les relations unissant les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples.