Les MRE jouent un rôle important dans le rayonnement du Maroc à l’étranger (députée)

jeudi, 10 février, 2022 à 23:30

Londres – Les Marocains résidant à l’étranger jouent un rôle important dans le rayonnement du Royaume, a affirmé, jeudi à Londres, la vice-présidente de la Chambre des représentants, Zaina Idhali.

En visite de travail au Royaume-Uni, Mme Idhali a tenu une rencontre avec le maire du Borough Royal de Kensington & Chelsea, Gerard Hargreaves, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

À cette occasion, elle a indiqué qu’en tant que parlementaire elle croit fermement en l’importance que peut avoir la diplomatie parallèle dans la contribution à l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération.

“Cette visite a pour objectif de raffermir les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, et en particulier au sein du Borough Royal qui compte plus de 12.000 Marocains”, a-t-elle relevé.

“Le Royaume accorde un intérêt particulier à la communauté résidant à l’étranger, et il est reconnaissant pour le rôle qu’elle a joué durant la pandémie du coronavirus”, a ajouté Mme Idhali.

À cet égard, elle a fait observer que la Banque mondiale avait prévu une baisse de 8% des fonds provenant de l’étranger, pourtant les transferts des Marocains résidant à l’étranger ont poursuivi leur tendance haussière durant la période de la pandémie.

Pour sa part, M. Hargreaves s’est réjouit du dynamisme de la communauté marocaine dans le Borough et de pouvoir approfondir les relations avec le parlement marocain et l’ambassade du Royaume”.

Cette rencontre, qui a également connu la participation de Souad Talsi, membre du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), a permis d’échanger sur les moyens de promouvoir les relations entre les deux Royaumes et le rôle que jouent les MRE au Royaume-Uni en général et dans le Borough Royal de Kensington and Chelsea en particulier.