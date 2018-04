Les participants au forum parlementaire économique soulignent l’importance de l’intégration et du partenariat entre les pays arabes et africains

jeudi, 26 avril, 2018 à 22:25

Rabat – Les participants au forum parlementaire économique afro-arabe, tenu mercredi et jeudi à Rabat, ont souligné l’importance de promouvoir l’intégration et le partenariat bilatéral et de renforcer le tissu des intérêts économiques et commerciaux au service des peuples des deux régions.