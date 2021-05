Les relations maroco-espagnoles et la cause palestinienne au menu d’une réunion à la Chambre des Représentants

mardi, 25 mai, 2021 à 22:59

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, a tenu, lundi à Rabat, une réunion avec les présidents des groupes et des groupements parlementaires axée sur les derniers développements des relations maroco-espagnoles et de la question palestinienne, ainsi que sur des points ayant trait au plan d’action législatif et de contrôle de la Chambre.