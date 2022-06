Les travaux sont en cours pour le développement des zones logistiques dans quatre régions du Royaume (Ministre)

mercredi, 29 juin, 2022 à 12:43

Rabat – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné, mardi à Rabat, que le ministère veille, en coopération et en coordination avec les conseils régionaux, à inclure le développement des zones logistiques dans les contrats programmes de développement régional pour l’aménagement de zones logistiques dans les régions de Souss-Massa, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Dakhla Oued-Eddahab.

En réponse à une question orale présentée à la Chambre des conseillers par le groupe du Rassemblement national des Indépendants sur “la mise en oeuvre des procédures d’accompagnement et du contenu du rapport du Nouveau Modèle de Développement dans le domaine de la logistique”, M. Abdeljalil a expliqué que le travail est en cours avec d’autres régions pour identifier leurs besoins quant à la superficie des zones pour la mobilisation du foncier nécessaire.

La stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique a notamment identifié cinq axes, des objectifs ambitieux et des ateliers structurés à l’horizon 2030 pour positionner le Royaume dans les chaînes logistiques mondiales.

Cette stratégie vise principalement à développer les zones logistiques, à rationaliser la circulation des marchandises, à encourager l’émergence d’acteurs intégrés, à développer et à diversifier les compétences professionnelles et à assurer une bonne gouvernance du secteur, a-t-il soutenu.

M. Abdeljalil a rappelé les mesures préconisées par le nouveau modèle de développement et la Cour des comptes pour hausser les indicateurs de performance de ce secteur qui visent notamment à “redresser les grands déséquilibres qui nuisent à la compétitivité du secteur” et ce, par la mise en place d’une nouvelle gouvernance, la structuration des flux logistiques, l’encouragement des conglomérats de microentreprises, l’émergence de leaders nationaux et régionaux et le développement du transport multimodal.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le secteur de la logistique jouit d’une grande attention de la part du gouvernement, étant donné son rôle fondamental en tant que levier pour le renforcement de la croissance économique du Royaume et sa position en tant que destination privilégiée pour les investisseurs.