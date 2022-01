L’examen de l’ordre du jour de la Chambre des Conseillers au centre d’une réunion de son bureau

lundi, 24 janvier, 2022 à 20:51

Rabat – Le bureau de la Chambre des Conseillers a tenu lundi une réunion présidée par le président de la chambre, Naama Mayara, consacrée à l’examen et la discussion de l’ordre du jour de ladite chambre.

À l’entame de cette réunion de travail, le président de la Chambre des Conseillers et les membres de son bureau, ont évoqué les dispositions de l’article 160 de la Constitution qui impose aux institutions et organismes cités dans les articles 161 à 170 de présenter au moins une fois par an un des rapports de leurs activités discutés après coup au parlement, indique un communiqué de la Chambre parvenu à la MAP, précisant que cette question a été inscrite dans l’ordre du jour de la commission de coordination entre les deux chambres du parlementaire et ce, en vue de définir du mode de discussion desdits rapports conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur dans les deux chambres.

S’agissant, par ailleurs, des relations de la Chambre avec les institutions constitutionnelles et suite à sa réception de l’avis du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) sur le thème ”Vers une transition digitale responsable et inclusive”, le communiqué indique que le bureau de la Chambre a décidé d’organiser une journée d’études lors de la session d’avril prochain qui sera consacrée à la discussion des conclusions contenus dans cet avis.

Concernant le contrôle du gouvernement, le bureau de la Chambre des Conseillers fait savoir dans son communiqué qu’il a approuvé l’ordre du jour de la séance plénière de mardi qui comprend un axe réservé à des questions à la ministre de l’économie et des finances sur ”la facilitation pour les entreprises de l’accès au financement et le soutien de la concurrence des entreprises ainsi que la création de l’emploi” alors que le deuxième axe concerne des questions qui interpellent la ministre de la transition énergétique et du développement durable sur ”les phases clés de la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique pour un développement durable”.

Dans le volet législatif, la même source informe que le bureau de la Chambre des Conseillers a pris acte du dépôt de quatre propositions de loi présentées par des membres de la chambre, ajoutant qu’il a aussi pris connaissance du retrait par le Chef du gouvernement de deux projets de loi relatifs à la couverture médicale de base qui étaient en attente de discussion depuis la précédente législature.

Sur la plan des relations extérieurs, le bureau de la Chambre des Conseillers a accueilli favorablement la proposition des membres du Groupe Spécial Méditerranée et Moyen-Orient relevant de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN qui porte sur une visite officielle au Royaume en mars prochain.