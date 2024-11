L’investissement public dans les secteurs de l’eau et de l’équipement s’établit à 43,1 MMDH (M. Baraka)

mardi, 5 novembre, 2024 à 21:34

Rabat – L’investissement public dans les secteurs de l’eau et de l’équipement s’établit à 43,1 milliards de dirhams au titre du budget 2025, a indiqué, mardi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Présentant le projet du budget sectoriel du ministère devant les membres de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des Représentants, le ministre a précisé que cette enveloppe est répartie entre 20,6 MMDH alloués aux investissements du ministère (crédits de paiement) et 22,5 MMDH d’investissements des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Dans ce sens, il a souligné que le projet du budget sectoriel pour l’année 2025 vise à soutenir le développement et à renforcer les infrastructures dans divers secteurs vitaux, notant que son département a retenu des axes fondamentaux visant des transformations majeures pour répondre aux besoins de l’économie nationale, des citoyens et des acteurs économiques relatifs au développement des ressources en eau et des infrastructures routières, portuaires et des équipements généraux, en exécution des Hautes Instructions Royales et des orientations stratégiques prédéfinies.

Le ministère entamera la mise en œuvre de nouveaux projets en 2025 et poursuivra la réalisation des projets existants dans les secteurs de l’eau, de la météorologie, des routes et des ports, a précisé M. Baraka, ajoutant dans ce sillage qu’un montant de 13,788 MMDH a été alloué à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), 2,658 MMDH à la Société nationale des autoroutes du Maroc et 745 millions de dirhams (MDH) à l’Agence nationale des ports.

Dans ce cadre, le ministre a annoncé un investissement prévu de 4,752 MMDH au titre de l’année 2025, réparti sur la production d’eau potable (756 MDH), l’amélioration de la performance des installations hydrauliques (756 MDH), la généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural (983 MDH) et l’assainissement liquide (338 MDH).

Présentant un ensemble de projets au niveau national, M. Baraka a affirmé que le Plan National de l’Eau 2020-2050 sera achevé fin 2025, conformément aux Hautes Orientations Royales, aux recommandations du Nouveau modèle de développement et les résultats des Plans Directeurs d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau.

En outre, M. Baraka a présenté le budget du secteur de la météorologie, faisant remarquer qu’un montant de 35,5 MDH a été alloué au renforcement du réseau de surveillance météorologique, 11 MDH pour les communications et le traitement des données, et 26 MDH pour l’entretien des dispositifs de surveillance.

En ce qui concerne les projets routiers, le ministre a fait part de la détermination de son département à poursuivre les efforts de développement des infrastructures routières et honorer les engagements du ministère dans le cadre d’une convention de partenariat en vue de réhabiliter les axes de liaison routière du Grand Stade de Casablanca dans les provinces de Benslimane et Mohammedia en prévision de la Coupe du monde 2030, ainsi que la réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz et les inondations de septembre 2024.

Dans un exposé sur les projets programmés dans le secteur portuaire et le domaine public maritime, M. Baraka a affirmé que son département poursuivra les études d’identification et de sauvegarde du domaine public maritime, tout en finalisant le plan directeur de valorisation du domaine public maritime à l’horizon 2035.

Le ministère poursuivra également d’importants projets relatifs au littoral, tels que l’acquisition et le traitement d’images satellitaires le long des côtes nationales, ainsi que le renforcement de la surveillance du domaine public maritime et portuaire en dotant la police du domaine public en moyens logistiques nécessaires.

Présentant le bilan du secteur de l’eau, le ministre s’est attardé sur la la situation des ressources en eau du 1er septembre au 4 novembre 2024, précisant que le volume de réserves de barrage est passé de 4,43 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 27,49%, au début de l’année hydrologique en cours (1er septembre 2024), à 5,01 milliards de m3 au 04 novembre, soit un taux de remplissage de 29,76%, contre un taux de 24,83% enregistré au cours de la même période de l’année dernière.