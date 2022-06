L’organisation par le Maroc de la prochaine session du Parlement andin reflète la ferme volonté de renforcer le partenariat et la coopération avec cette institution (M. Lakhrif)

dimanche, 19 juin, 2022 à 16:05

Bogotá – L’organisation par le Maroc de la prochaine session du Parlement andin en juillet prochain reflète la ferme volonté du Parlement marocain de consolider davantage le partenariat et la coopération avec cette institution législative régionale, a indiqué, samedi à Bogotá, Ahmed Lakhrif, membre de la Chambre des Conseillers.

Dans un discours à l’Assemblée générale du Parlement andin, M. Lakhrif a souligné que l’organisation par le Maroc de la prochaine session du Parlement de la Communauté andine s’inscrit dans le choix stratégique du Royaume de soutenir les unions et les projets d’intégration et de solidarité régionales, notamment dans les pays du Sud, vu leur rôle essentiel dans l’instauration du dialogue, de la coopération, de la solidarité et de l’échange d’expériences et des bonnes pratiques, un choix conduit par SM le Roi Mohammed VI.

Le parlementaire marocain a estimé que la prochaine visite des membres du Parlement andin au début du mois de juillet prochain sera l’occasion pour les parlementaires de la région de prendre connaissance de ce que le Maroc a réalisé sur la voie de la démocratisation et de la croissance économique et sociale, ce qui a conféré au Maroc un statut de leader dans son environnement régional.

Les visites bilatérales effectuées par les membres du Parlement andin dans le Royaume ont contribué à la consolidation et au renforcement des liens d’amitié et de fraternité avec le peuple marocain, a-t-il ajouté, exprimant la satisfaction du président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara à l’égard du niveau de ces relations et des acquis accumulés tant au plan bilatéral que multilatéral, depuis l’adhésion du Parlement marocain, en tant que membre observateur permanent et partenaire avancé, à cette instance parlementaire régionale en 2018.

M. Lakhrif a également souligné que cette visite sera également l’occasion d’explorer les opportunités de coopération et de discuter des moyens de renforcer les liens humains et les véritables rôles de la diplomatie parlementaire dans l’édification d’un modèle de coopération Sud-Sud et de promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, de manière à garantir la sécurité, la stabilité et une vie décente aux peuples de ces régions.

Le Parlement de la Communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 qui vise à coordonner les législations et accélérer l’intégration entre les pays de ce groupe. Il comprend 25 membres élus, à raison de cinq parlementaires de chaque pays (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili).