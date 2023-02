L’Union interparlementaire arabe salue les efforts inlassables et continus de SM le Roi dans la défense de la Ville Sainte

dimanche, 26 février, 2023 à 16:07

Bagdad – L’Union interparlementaire arabe a salué les efforts inlassables et continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour défendre la Ville Sainte.

Lors de sa 34-ème conférence, qui s’est tenue dans la capitale Bagdad les 25 et 26 février, l’Union a également salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, pour apporter le soutien nécessaire à la résilience du peuple palestinien.

L’Union a affirmé que la région ne vivra dans la paix, la sécurité et la stabilité que si le peuple palestinien recouvre tous ses droits usurpés, appelant, à cet égard, à déployer tous les efforts possibles pour des relations arabes pacifiques et régler les différends entre les pays arabes afin de resserrer les rangs, s’unir et renforcer les fondements de la sécurité arabe dans son ensemble.

Une délégation du parlement marocain participe à la 34ème session de la conférence de l’Union interparlementaire arabe, organisée sous le thème “Soutien arabe au renforcement de la stabilité et de la souveraineté de l’Irak”.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants avait indiqué que la participation de la délégation parlementaire marocaine à cet événement arabe constitue une occasion pour échanger des expériences et tenir des réunions bilatérales, qui auront un impact positif sur le statut et la position du Royaume du Maroc aux niveaux régional et international, ainsi qu’au niveau des pratiques parlementaires dans ses différents aspects.

Conduite par le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar, la délégation comprend également Miloud Maasid, membre du bureau de la Chambre des conseillers, des membres de la division parlementaire nationale de l’Union interparlementaire arabe représentant la Chambre des représentants, à savoir Fatima Khair, et les représentants Lahcen Saadi, Abderrahim Ouaamrou, Abderrazak Ahlouch et Faiçal Zerhouni, ainsi que Cheikh Ahmadou Adbada et Fatiha Khortal de la Chambre des conseillers.

Cette session est marquée par la participation de haut niveau de 18 pays arabes, dont 14 présidents de parlement et 4 vice-présidents, ainsi que de nombreuses organisations et institutions parlementaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Union, notamment l’Union interparlementaire.

Outre les travaux de la conférence, l’ordre du jour de cette session comprend les réunions des commissions permanentes dont les commissions des “Affaires politiques et des relations parlementaires”, des “Affaires financières et économiques” et des “Femmes et de l’enfance”.

La conférence débat également des rapports des sessions précédentes et des activités du Secrétariat général de l’Union depuis la 32e Conférence.