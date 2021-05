M. Amara: 3 milliards DH consacrés annuellement à la maintenance du réseau routier

mardi, 4 mai, 2021 à 20:48

Des experts internationaux ont analysé les menaces des groupes armés en Afrique lors du quatrième panel de la 10ème édition des “Dialogues stratégiques”, organisée mardi sous forme de webinaire par le Policy Center for the New South (PCNS) à Rabat et le Centre HEC de Géopolitique à Paris.