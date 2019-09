M. Benchamach appelle à activer les rôles des parlementaires dans les politiques de population et de développement

mercredi, 18 septembre, 2019 à 22:27

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Hakim Benchamach, a appelé, mercredi à Rabat, à conjuguer les efforts des parlementaires en faveur de l’application des décisions internationales en matière de population et de développement durable, ainsi que d’activer leurs rôles en faveur de la promotion des politiques de population et de développement dans les pays arabes.

Ces rôles englobent le volet législatif à travers la révision des législations et leur adaptation avec les objectifs du développement, mais aussi le volet de contrôle pour s’assurer que les gouvernements jouent leurs rôles dans les secteurs concernés et qu’ils déploient suffisamment de moyens et dévoilent les informations nécessaires à cet effet, a souligné M. Benchamach à l’ouverture de la réunion du Forum des parlementaires arabes sur la population et le développement, organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement sous le thème «Aller de l’avant dans la mise en œuvre des travaux non réalisés de la Conférence internationale sur la population et le développement».