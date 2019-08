M. Benchamach dresse un bilan positif de la deuxième session de la Chambre des conseillers

samedi, 3 août, 2019 à 13:10

Rabat – Le bilan de la deuxième session de l’année législative 2018/2019 de la Chambre des conseillers a été positif autant sur le plan quantitatif que qualitatif, a souligné, vendredi soir, le président de cette institution législative, Hakim Benchamach.

S’exprimant lors de la séance de clôture de cette session, M. Benchamach a mis en avant l’adoption de textes importants à dimension sociale, économique et diplomatique, citant notamment les deux projets de loi organique sur l’officialisation de l’Amazigh et la mise en place du Conseil national des langues et de la culture marocaine.