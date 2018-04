M. Benchamach plaide pour la création d’un réseau pour le suivi des recommandations du Forum parlementaire économique afro-arabe

mercredi, 25 avril, 2018 à 17:33

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers et président de l’Association des sénats, choura et des conseils équivalents d’Afrique et du monde Arabe, Hakim Benchamach a plaidé, mercredi à Rabat, pour la création d’un réseau parlementaire comprenant les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture pour suivre les recommandations du Forum parlementaire économique afro-arabe.