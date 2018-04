M. Benchemas plaide à Madrid pour la consolidation et la diversification des relations de coopération maroco-espagnoles

jeudi, 19 avril, 2018 à 15:48

Madrid – Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemas, a souligné, jeudi à Madrid, la nécessité d’œuvrer pour la consolidation, la diversification et l’élargissement des relations de coopération politiques, diplomatiques, économiques, sociales, sécuritaires et culturelles entre le Maroc et l’Espagne.