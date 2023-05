M. Bourita : 172 missions commerciales de et vers le Maroc organisées par le ministère des AE en 2022

lundi, 29 mai, 2023 à 20:14

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a indiqué, lundi, devant la Chambre des Représentants, que son département a organisé un total de 172 missions commerciales de et vers le Maroc durant l’année 2022.

Le ministère a également contribué à l’organisation de 150 forums économiques et expositions sectorielles et à la mise en place de 145 opérations de liaison commerciale au profit des investisseurs marocains et étrangers, a indiqué le ministre, en réponse à une question orale du groupe du Rassemblement national des indépendants autour du thème “le renforcement de la diplomatie économique”.

En outre, le ministère est intervenu en tant que médiateur entre des opérateurs marocains et étrangers, en vue de résoudre 51 différends commerciaux, a-t-il souligné.

Le rôle de ce département se reflète également dans la signature de 95 conventions à caractère économique, a relevé M. Bourita, notant que le Maroc totalise actuellement 1.400 conventions économiques portant sur des domaines comme l’investissement et les échanges commerciaux, qui constituent autant d’outils mis à la disposition des opérateurs économiques marocains.

La diplomatie économique constitue un volet important de la politique étrangère du Royaume telle que tracée par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il mis en exergue, rappelant que la force du Maroc réside en son réseau diplomatique, constitué de 105 ambassades et 57 consulats, qui contribue à la promotion du Label Maroc et des atouts et potentialités du Royaume.