M. El Malki et le Président de l’Assemblée nationale du Vietnam saluent la coopération entre les deux pays

vendredi, 9 juillet, 2021 à 22:11

Rabat – Le Président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le Président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, ont salué mercredi la qualité de la coopération entre les deux pays.

M. El Malki et M. Vuong Dinh Huê ont exprimé, lors d’entretiens tenus par visioconférence, leur satisfaction vis-à-vis de l’évolution des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux institutions législatives.

Ils ont, à cet égard, souligné l’importance de la diplomatie parlementaire pour hisser les relations bilatérales vers plus de rapprochement et de complémentarité, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

Les deux parties ont également convenu d’intensifier les visites des délégations parlementaires, de coordonner au niveau des fora parlementaires internationaux, d’appuyer les accords de coopération entre les deux pays et de célébrer conjointement le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre eux.

A cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale du Vietnam a fait savoir que son pays attache une grande importance à ses relations avec le Royaume du Maroc, se félicitant des relations historiques qui unissent les deux pays, rapporte le communiqué.

Il a également exprimé ses remerciements et sa gratitude au peuple marocain qui a participé aux côtés du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance.

“Nous avons beaucoup de points en commun, ce qui constitue un pilier pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays”, a-t-il noté.

Le Maroc est une porte qui permet l’accès à l’Afrique et le Vietnam en est une vers la région de l’Asie du Sud-Est, a-t-il souligné, appelant au renforcement des échanges économiques, à l’échange d’expériences et d’expertises, au renforcement des relations entre les banques des deux pays, à l’encouragement du commerce et des investissements, à l’appui mutuel et à la concertation sur diverses questions d’intérêt commun.

Il a également expliqué que l’adhésion de la Chambre des représentants, en tant que membre observateur, aux organes de l’Assemblée interparlementaire de l’association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA) l’année dernière, représente une reconnaissance des efforts du Maroc visant à consolider la paix, la stabilité et la sécurité aux niveaux régional et international.

Pour sa part, M. El Malki a évoqué la lutte commune entre les peuples marocain et vietnamien pour la liberté, notant que la “Porte du Maghreb”, qui a été construite par des soldats marocains dans un village au nord de la capitale Hanoï après leur participation à la guerre du Vietnam, témoigne de la force des liens historiques et humains entre les deux pays, a poursuivi la même source.

Il a également relevé que les deux pays regorgent de grandes et multiples potentialités qu’il convient d’employer pour renforcer les échanges économiques et commerciaux, se réjouissant en particulier du développement que connaît le Vietnam dans le domaine industriel et du leadership du Maroc dans le domaine agricole et des énergies renouvelables.

La signature d’un mémorandum de coopération entre les institutions législatives des deux pays en 2017 a donné une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire et a renforcé les liens de rapprochement et de solidarité entre elles, a-t-il noté.

Il a, en sus, salué l’appui apporté par l’Assemblée nationale du Vietnam pour accepter l’adhésion de la Chambre des représentants en tant que membre observateur aux organes de l’AIPA, a conclu la même source.