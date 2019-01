M. El Malki représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau Président malgache

samedi, 19 janvier, 2019 à 17:41

Antananarivo – Le Président de la Chambre des représentants, M. Habib El Malki, a représenté SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du nouveau Président de la République de Madagascar, M. Andry Nirina Rajoelina, qui s’est déroulée samedi à Antananarivo.

M. El Malki a été accompagné, à cette occasion, de M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Affaires africaines, et de M. Mohamed Benjilany, ambassadeur du Maroc à Madagascar.

Dans une déclaration à la MAP, le Président de la Chambre des représentants a indiqué que la présence du Maroc à la cérémonie d’investiture du nouveau président malgache témoigne de la volonté du Royaume du Maroc de renforcer les relations d’amitié et de coopération historiques qui lient les deux pays.

En marge de cette cérémonie, M. Rajoelina a accordé une audience à la délégation marocaine, une audience qualifiée de «très utile et très prometteuse» par M. El Malki.

L’audience a été l’occasion de rappeler la visite effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madagascar en novembre 2016, durant laquelle plusieurs accords et conventions de coopération ont été signés couvrant de nombreux domaines, a poursuivi M. El Malki, soulignant que le Président malgache a mis en exergue la profondeur des relations d’amitié de longue date qui unissent les deux pays et les deux peuples.

Le Chef d’Etat Malgache a, à cette occasion, souligné que le Maroc joue un rôle de modèle en particulier dans les domaines de développement durable, a encore dit le Président de la Chambre des Représentants, notant que M. Rajoelina a émis le souhait de renforcer davantage les relations de coopération entre le Maroc et son pays, en particulier dans les domaines où le Maroc dispose d’une grande expertise dont l’agriculture et les infrastructures portuaires, en rappelant que le Maroc accorde plusieurs dizaines de bourses aux étudiants malgaches pour poursuivre leurs études supérieures dans le Royaume.

A son élection à la magistrature suprême, le Président Rajoelina a reçu un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain lui exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de plein succès dans ses hautes fonctions, en rappelant la visite royale de novembre 2016 au cours de laquelle SM le Roi était allé à la rencontre du peuple malgache frère «intimement lié à l’histoire de la famille royale et du peuple marocain».

La cérémonie d’investiture du Président malgache a été marquée par la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des représentants d’organisations internationales et continentales, dont le président de la commission africaine, Moussa Faki Mahamat.

Dans son discours d’investiture, le nouveau Président malgache a présenté sa vision du Madagascar de demain, abordant de nombreux sujets se rapportant notamment au développement de son pays. Dans ce discours, M. Rajoelina a également mis l’accent sur le respect de l’intégrité territoriale des Etats, comme condition d’un développement durable.