M. El Malki représente SM le Roi Mohammed VI à l’investiture du président du Costa Rica, les 8 et 9 mai

lundi, 7 mai, 2018 à 15:43

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, représentera SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau Président costaricain, Carlos Alvarado, prévue les 8 et 9 mai à San José (Costa Rica).

Le souverain avait adressé, en avril dernier, un message de félicitations à Carlos Andrés Alvarado Quesada, suite à son élection, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Le Maroc et le Costa Rica ont une convergence de vue sur de nombreuses questions dont la protection de l’environnement, le développement durable, les droits de l’homme, le développement humain, la lutte contre la corruption, le désarmement et la promotion de la paix et de la sécurité, ajoute la même source.

L’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays remonte à 1986, rappelle le communiqué, précisant que le Costa Rica soutient l’intégrité territoriale du Royaume.

Ancien ministre du travail de Centre-gauche, Carlos Alvarado, a été élu à la magistrature suprême de son pays en recueillant une large avance, 63,7% des voix, sur son rival Fabricio Alvarado. Il succède au président Guillermo Solis du même parti.