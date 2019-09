M. El Malki s’entretient avec le directeur du FNUAP

jeudi, 19 septembre, 2019 à 22:07

Le forum de l’étudiant, l’occasion pour des milliers de bacheliers fraîchement diplômés ainsi que pour les étudiants et les jeunes cadres pour concrétiser leurs choix de formation et de carrière, a ouvert ses portes jeudi à Casablanca, avec la participation de plus de 100 universités, écoles supérieures et établissements de formation professionnelle.