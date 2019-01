M. El Malki souligne l’importance de la création d’un forum parlementaire afro-latino américain

jeudi, 17 janvier, 2019 à 17:36

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a souligné, mercredi à Rabat, l’importance de la création d’un forum parlementaire afro-latino-américain en tant qu’espace de dialogue, de rapprochement et de coordination entre les parlementaires africains et leurs homologues d’Amérique latine et des Caraïbes.