M. El Malki souligne le rôle de la Chambre des représentants dans les efforts de lutte contre le Covid-19

vendredi, 10 avril, 2020 à 22:53

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a souligné, vendredi à Rabat, le rôle que peut assurer cette institution, dans le cadre de ses attributions, dans les efforts engagés au Maroc pour lutter contre le Covid-19 et ses différentes répercussions.

Intervenant à l’ouverture de la deuxième session de l’année législative 2019-2020, M. El Malki a souligné la nécessité d’adapter les travaux de la Chambre au contexte actuel, aussi bien au niveau de l’organisation qu’au niveau de l’objet, tout en veillant au respect strict des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur.

L’ensemble des composantes de la Chambre des représentants veille à ce que cette institution poursuive son action sur les plans du contrôle, de la législation et de l’évaluation des politiques publiques, tout en se rangeant du côté des autres institutions qui font face au Coronavirus et ses répercussions, en apportant des propositions et des solutions et en fournissant la base politique et institutionnelle aux autres pouvoirs, a assuré M. El Malki.

En plus de l’accompagnement et le soutien des mesures publiques à engager pour la lutte contre le Covid-19 et ses répercussions, la Chambre sera appelée à mettre en œuvre son programme de contrôle, de législation et d’examen des projets et propositions de loi qui lui sont soumis, notamment en lien avec le contexte actuel, a-t-il noté.

“Nous menons une bataille collective, dont le principal objectif est de faire face à cette pandémie et à ses effets néfastes”, a poursuivi le responsable, appelant à mettre les différends politiques de côté et à incarner l’unité nationale dans cette bataille fatidique.

M. El Malki a, par ailleurs, indiqué que la principale mission consiste à émettre des messages à l’opinion publique, au personnel médical civil et militaires, aux autorités publiques, aux forces de l’ordre et à l’ensemble des citoyens, incitant à la solidarité sociale, l’unité nationale et le respect des mesures mises en place par les autorités pour limiter la propagation du virus.

Il a noté qu’en dépit du contexte difficile, les institutions marocaines ne manquent pas de remplir leurs rôles et d’exercer leurs compétences, évoquant dans ce sens, l’adoption rapide par la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, le 23 mars, le projet de décret-loi 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le même comité a tenu, le 7 avril, une réunion consacrée au décret-loi relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution, a rappelé M. El Malki, relevant que les mesures proactives engagées par le Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, reflètent “le sens de responsabilité nationale dans les moments difficiles”.

M. El Malki a salué, dans ce sens, la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, la mobilisation et la contribution de toutes les composantes de la société marocaine dans la lutte contre cette pandémie et les mesures prises par les autorités publiques, appelant à cet égard l’ensemble des citoyens à respecter à la lettre toutes ces mesures de prévention et à faire preuve de responsabilité et de solidarité.