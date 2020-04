M. El Otmani rend visite à la cellule de suivi de l’approvisionnement du marché et de la production face au coronavirus

mardi, 28 avril, 2020 à 21:18

Rabat- Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a rendu visite, mardi, au siège du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, qui abrite plusieurs cellules de suivi de la situation du marché local et des mesures prises par les secteurs concernés pour faire face aux retombées de la propagation du coronavirus sur certains produits et marchandises.

Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que M. El Otmani a salué les cadres de cinq cellules opérant au sein du ministère, et dont le travail s’articule principalement autour de la supervision de l’approvisionnement du marché et du suivi des prix des denrées alimentaires de base, de la fabrication et la distribution des masques, et des produits devenus prioritaires durant la propagation de la pandémie de coronavirus, tels que les produits d’hygiène et les produits utilisés par les cadres médicaux comme les combinaisons, les couvre-chaussures, les couvre-chefs et autres équipements de protection qui sont très sollicités dans ces circonstances.