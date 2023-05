M. Lachgar souligne le besoin d’un nouveau contrat mondial pour défendre les droits de la planète et des générations futures

lundi, 29 mai, 2023 à 14:09

Marrakech – Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a souligné, lundi à Marrakech, le besoin d’un nouveau contrat mondial qui aille au-delà de la défense des droits politiques, socio-économiques et culturels pour défendre les droits de la planète et des générations futures.

Dans une allocution à l’ouverture des travaux du premier Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, M. Lachgar a indiqué que le monde est appelé aujourd’hui à répondre à des questions et des contraintes “qui dépassent les capacités et les moyens d’un seul pays, même quand il s’agit d’une superpuissance”.

A ce titre, a-t-il poursuivi, “la pandémie de Covid-19 a montré qu’au niveau mondial, les risques que nous nous préparions à affronter et ceux contre lesquels on s’armait et on s’entrainait ne seront probablement pas les risques qui anéantiraient l’humanité”, notant que “la plus grande menace pour nos vies est venue d’un organisme microscopique qui ne fait pas la distinction entre pauvre et riche, blanc et noir, et ne se soucie pas des frontières”.

Il a souligné, dans ce cadre, que le même défi est imposé par le changement climatique, qui est devenu, depuis le début du troisième millénaire, une question qui retient l’attention de tous, compte tenu des dangers énormes et multiples que ce changement fait peser sur la vie humaine, l’environnement et tout être vivant, ajoutant que les États cherchent à adopter un modèle de développement durable qui devrait maintenir un équilibre entre les répercussions du développement économique et social rapide, d’une part, et les exigences des écosystèmes environnementaux afin d’assurer une vie saine aux citoyens d’aujourd’hui et ceux à venir, d’autre part.

Ces phénomènes entraînent des conséquences plus fortes que les guerres et les crises économiques, poussant ainsi à “responsabiliser les organisations internationales et régionales, incapables de faire face à ces nouvelles crises par tous les moyens”, a-t-il noté, faisant savoir que si l’humanité a créé un appareil tel que la Société des Nations (SDN) durant la Grande guerre pour éviter les guerres en Europe et a ensuite développé ce cadre à l’Organisation des Nations Unies (ONU) à l’issue de la 2-ème Guerre mondiale pour tourner la page de l’impérialisme et diffuser les valeurs de l’humanité droits et libertés, “alors aujourd’hui nous avons besoin de développer à nouveau ce cadre, que ce soit au niveau de sa structure ou de ses pouvoirs et même de ses finalités”.

Le renfermement sur soi et la mise en place de politiques protectionnistes (chauvinistes) dans ces circonstances “sont devenus la solution de facilité à laquelle la plupart des pays ont eu recours, mais c’est une solution insoutenable compte tenu de l’interdépendance qui caractérise nos sociétés et nos économies”, a-t-il mis en garde.

Et d’ajouter qu’il est possible de reconsidérer les modes et les filières de production, en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer la souveraineté alimentaire, d’assurer un niveau minimum d’autosuffisance en certains produits, de réduire l’empreinte carbone des marchandises et de contourner la logique des matières premières les moins chères au profit de matières premières de meilleure qualité et plus durables d’un point de vue environnemental et social.

Par ailleurs, le Secrétaire général du parti de la rose a indiqué que permettre aux jeunes militants des partis de pratiquer la vraie politique est un impératif pour assurer la continuité et le renouvellement de notre projet de société, ajoutant que cette pratique passe certes par le fait de se présenter aux élections et de représenter les citoyens au niveau local ou national, mais aussi par l’ouverture sur le monde et la pratique des relations internationales.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé pendant trois jours par le Groupe socialiste-opposition ittihadya à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau “MENA-Latina”, sous le thème “contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables”, vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d’actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d’autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l’environnement et l’égalité des sexes. Ils peuvent prendre le leadership sur ces questions avec de nouvelles perspectives, de nouvelles approches et de nouveaux outils, tout en développant des partenariats internationaux.

Le Forum a également pour ambition de permettre aux jeunes parlementaires qui sont à leur premier mandat parlementaire, de s’ouvrir sur des perspectives internationales, de s’inspirer et d’inspirer leurs homologues de toutes les régions du monde. Il offre ainsi une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques de préoccupations des socialistes et sociaux-démocrates dans le monde.