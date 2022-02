M. Mayara conduit une délégation parlementaire aux travaux de l’AG annuelle du Parlatino au Panama

mardi, 8 février, 2022 à 13:32

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara entreprend, du 10 au 12 février, une visite de travail au Panama, au cours de laquelle il doit participer aux travaux de l’Assemblée générale annuelle du parlement latino-américain et des Caraïbes, “Parlatino”.

La visite de M. Mayara qui conduit une délégation parlementaire sera marquée par l’inauguration de l’espace Marocain au siège du parlement latino-américain et des Caraïbes et la tenue du sommet des présidents des Unions parlementaires régionales en Afrique et en Amérique Latine et de discussions avec des responsables gouvernementaux et parlementaires des pays membres du “Parlatino”, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

La délégation se compose notamment de Mme Neila Mia Tazi, présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidents à l’étranger et MM. Mustapha Moucharik, membre du groupe du Rassemblement national des indépendants, Abderrahmane Ouafa du groupe Authenticité et Modernité, Ahmed El Kharif du groupe istiqlalien pour l’Unité et de l’égalitarisme, Miloud Maasid (trésorier) et Jaouad Hilali (secrétaire) .