M. Mayara se félicite de la solidité des relations d’amitié et de solidarité entre le Maroc et le Madagascar

mardi, 25 janvier, 2022 à 20:38

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara s’est félicité mardi de la solidité des relations d’amitié et de solidarité entre le Maroc et le Madagascar, soulignant l’importance stratégique accordée par le Royaume au renforcement de ses relations avec les pays africains.

Dans un entretien téléphonique avec le président du Sénat Malgache, Herimanana Razafimahefa, M. Mayara a souligné aussi que les relations entre les deux pays frères sont empreintes d’estime réciproque et de respect mutuel au vu de ce représente le Madagascar sur les plans historique et symbolique pour la Famille Royale et la mémoire collective du peuple marocain, et son rapport au combat livré pour l’indépendance par le regretté Souverain feu SM Mohammed V, rapporte un communiqué de la Chambre des Conseillers parvenu à la MAP.

Il a mis en avant, à cette occasion, l’importance stratégique qu’accorde le Royaume pour le resserrement de ses relations avec les pays africains sur la base d’une coopération dynamique, riche et renouvelée, conformément à la vision proactive de SM le Roi Mohammed VI.

Le président de la Chambre des Conseillers a tenu à rappeler les multiples visites royales dans des pays africains, marquées par la priorité donnée aux dimensions sociale, économique et humanitaire, notamment la visite effectuée par le Souverain à Madagascar en novembre 2016 qui représente un tournant dans les annales des relations maroco-malgaches, illustrant la volonté commune en faveur d’un réel partenariat, pragmatique, structurant et gagnant-gagnant.

Le communiqué ajoute que les deux parties ont insisté lors de cette conversation téléphonique sur la nécessité de resserrer leur coordination et de redoubler d’efforts entre les institutions parlementaires des deux pays, de manière à favoriser l’échanger des vues et des expériences, l’unification des positions au sujet des questions bilatérales, régionales et internationales et à travers l’échange des visites et la promotion de la diplomatie parlementaire au service du développement de la coopération économique, commerciale et culturelle.

La même source rapporte aussi que les deux parties ont mis en avant l’importance de l’activation du mémorandum d’entente signé entre la Chambre des Conseillers et le Séant Malgache en septembre 2017 lors de la visite de l’ancien président du Madagascar, Honoré Rakotomanana, lequel instrument vise à promouvoir le dialogue inter-parlementaire et à renforcer les relations bilatérales ainsi que les liens historiques unissant les peuples marocain et malgache.

Le communiqué note que le président de la Chambre des Conseillers a invité le président du sénat malgache pour prendre part aux travaux du prochain congrès de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe, prévu en mars prochain à Rabat.