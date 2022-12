M. Mayara s’entretient avec une délégation du Sénat uruguayen

mardi, 6 décembre, 2022 à 15:58

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation parlementaire uruguayenne, conduite par le vice-président du Sénat, Jorge Osvaldo Gandini, qui effectue une visite de travail au Maroc du 3 au 10 décembre.

La rencontre avec la délégation uruguayenne, qui comprend aussi des responsables gouvernementaux et des hommes d’affaires, a porté sur les moyens de promouvoir les relations entre le Maroc et l’Uruguay dans différents domaines, notamment sur les plans économique et politique dans l’intérêt des deux peuples amis, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

Dans ce sens, M. Mayara a souligné l’importance particulière de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route convenue entre les deux parties lors de sa dernière visite en Uruguay, ajoute la même source, précisant que cette feuille de route accorde notamment la priorité au développement des aspects économiques et politiques dans la coopération bilatérale.

Il a formulé le vœu que les rencontres programmées de la délégation uruguayenne lors de cette visite avec des responsables gouvernementaux et des acteurs économiques marocains, ainsi que celles qui seront tenues dans le cadre du Forum économique de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, prévu les 7 et 8 décembre à Marrakech, permettent aux membres de la délégation de s’informer des atouts économiques et des opportunités d’investissement en vue de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays et les deux peuples amis.

M. Mayara a mis en avant l’interdépendance entre les facteurs économiques et politiques ainsi que l’importance de leurs interactions dans le développement des positions politiques, se félicitant de la décision du Sénat uruguayen d’annuler la soi-disant “commission d’amitié avec le polisario”.

Ce pas important vient consolider la confiance mutuelle et constitue une base importante pour s’engager dans une action ambitieuse commune en vue de promouvoir les relations bilatérales.

De son côté, M. Gandini a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’évolution des relations entre les deux parties depuis la réunion tenue à l’occasion de l’Assemblée de l’Union interparlementaire à Madrid en novembre 2021, suivie d’une visite d’une délégation de la Chambre des conseillers, conduite par M. Mayara, en Uruguay en juin dernier.

Après avoir relevé qu’aucune contrainte idéologique ou politique n’entrave désormais l’établissement de relations bilatérales solides, fondées sur les valeurs de respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, il a mis en avant l’importance de la création d’un groupe d’amitié avec le Royaume du Maroc au sein du Congrès uruguayen.

Il a, dans ce cadre, fait savoir que des membres de la soi-disant association d’amitié avec l’entité fantoche sont aujourd’hui membres du groupe d’amitié Maroc-Uruguay et font même partie de cette délégation en visite dans le Royaume et ce, après l’annulation de cette association.

Le responsable uruguayen a exprimé la volonté de ces membres de se rendre dans la ville de Laâyoune pour s’informer de la réalité de la situation et porter ainsi la voix du Maroc en Uruguay en relayant les vérités historiques et actuelles.

Concernant les perspectives des relations économiques et commerciales entre les deux pays, le vice-ministre de l’Agriculture et le vice-ministre de l’Industrie et de l’énergie ont mis en exergue la position et le leadership du Maroc sur le plan régional, soulignant que le Royaume offre à l’Uruguay une porte d’entrée vers les marchés africains et arabes.

Ils ont aussi exprimé la ferme détermination du président de l’Uruguay à surmonter tous les obstacles entravant le développement des relations historiques entre les deux pays, ajoutant que les conditions sont aujourd’hui réunies pour promouvoir la coopération économique et les échanges commerciaux dans divers domaines.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du président du groupe d’amitié et de coopération entre la Chambre des conseillers et le Sénat uruguayen, Ahmed Lakhrif, et du secrétaire général de la deuxième Chambre, El Assad Zerouali.