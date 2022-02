M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur de Cuba à Rabat

vendredi, 4 février, 2022 à 19:05

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec l’ambassadeur de Cuba au Maroc, Javier Domokos.

Au cours de cette rencontre, M. Mayara a félicité M. Domokos, nommé nouvel ambassadeur dans le Royaume, soulignant que le Maroc veille à bâtir de bonnes relations empreintes de respect et d’estime avec Cuba, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

Il a aussi mis l’accent sur la nouvelle dynamique insufflée aux relations entre les deux pays avec la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI à ce pays en avril 2017.

S’agissant du dossier du Sahara marocain, M. Mayara a mis en avant la situation inhumaine et tragique que vivent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, au Sud de l’Algérie, soulignant que l’initiative marocaine d’autonomie, proposée par le Royaume, constitue une solution juste et durable pour mettre fin à ce conflit régional artificiel autour des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité territoriale.

Il a, d’autre part, appelé à l’intensification des échanges de visites entre les parlementaires des deux pays, adressant une invitation au président du parlement cubain pour effectuer une visite de travail au Maroc en vue de discuter des différents moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales.

De son côté, le diplomate cubain a fait part de la volonté de son pays de consolider les relations avec le Maroc dans tous les domaines, tout en saluant les mesures entreprises par le Royaume pour la lutte contre la Covid-19.

M. Domokos a également loué le développement qu’a connu le Royaume à différents niveaux, exprimant la détermination de Cuba à cimenter les bases d’une relation Sud-Sud au service des populations de la région, notamment après la grande expertise que son pays a accumulée dans les domaines de la santé et de la biotechnologie.

Dans la même veine, il a passé en revue les réformes et changements en cours à Cuba, soulignant sa détermination à oeuvrer pour le rapprochement entre Rabat et La Havane.

Les deux parties ont, enfin, mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour tirer profit de toutes les opportunités offertes, à même d’approfondir les relations de partenariat entre les deux pays amis, ainsi sur l’importance de la dimension parlementaire dans la promotion des relations bilatérales par l’échange de visites et d’expertises.

Dans ce sens, elles ont souligné la ferme volonté politique qui anime les deux pays pour raffermir et élargir le champ de leur partenariat bilatéral, conclut le communiqué.