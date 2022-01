M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc

lundi, 31 janvier, 2022 à 21:33

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, M. Naama Mayara, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec l’ambassadeur de l’Etat des Émirats Arabes Unis au Maroc, M. Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri.

M. Mayara a salué, à cette occasion, la profondeur des relations solides unissant le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, qui tire sa force des liens fraternels étroits entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, et entre les deux peuples frères marocain et émirati, et dont les fondations ont été posées par feus SM le Roi Hassan II et Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

Il a également mis en avant la qualité des relations entre les deux pays dans les domaines économique, commercial, judiciaire, médiatique et autres, et la volonté du Royaume de les renforcer davantage au vu des grandes opportunités de coopération et d’investissement communs, et afin de consolider les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, poursuit le communiqué.

M. Mayara a aussi mis en exergue le mémorandum d’entente et de coopération entre les Parlements des deux pays, qui vise à intensifier et à développer la coopération bilatérale par la coordination et le dialogue régulier entre les deux institutions législatives, avec une volonté de donner une nouvelle et forte impulsion à la diplomatie parlementaire, au service des intérêts communs des deux pays frères, ajoute la même source.

Il a, par la même occasion, exprimé ses remerciements pour le soutien constant des Emirats Arabes Unis à la position du Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale et son soutien à l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, un soutien qu’ils ont toujours exprimé en toute occasion.

M. Mayara a réitéré le ferme soutien du Maroc à toutes les causes justes des Emirats Arabes Unis, en particulier sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, rappelant à cet égard l’appel téléphonique qu’a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane suite à l’attaque terroriste perpétrée par les milices houthies sur le territoire de l’État des Emirats Arabes Unis frère, au cours duquel le Souverain a fermement condamné cet acte odieux qui visait des innocents et des installations civiles.

Le président de la Chambre des conseillers a relevé que SM le Roi avait également, au cours de cet entretien téléphonique, renouvelé le ferme soutien du Royaume à toutes les mesures prises par les Emirats Arabes Unis pour défendre ses terres et rassurer ses citoyens face à des attaques ignobles des milices houthies et de ceux qui les soutiennent. Sa Majesté a aussi affirmé le soutien permanent du Royaume aux Emirats Arabes Unis et sa disposition à fournir toutes les formes d’appui à ce pays frère afin de défendre sa sécurité nationale et de protéger ses citoyens.

Selon le communiqué, M. Al Dhaheri a, pour sa part, souligné la solidité des relations entre les Emirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, qui tirent leur force des liens fraternels entre les dirigeants des deux pays et les deux peuples frères.

Le diplomate s’est félicité du niveau de coopération existant entre les deux pays dans divers domaines, et de la volonté commune de le renforcer davantage à la faveur des énormes opportunités de coopération et d’investissement qui existent.

Il a souligné que les Émirats Arabes Unis et le Maroc oeuvrent ensemble à consolider les rangs arabes et à renforcer l’action arabe commune, au service des intérêts des peuples de la région.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur action en faveur du renforcement et de la consolidation des relations de coopération parlementaire existantes entre la Chambre des Conseillers et le Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis, d’intensifier la coordination et la consultation entre les Parlements des deux pays dans divers forums parlementaires, régionaux et internationaux au sujet de questions d’intérêt commun, et de soutenir toutes les initiatives qui défendraient les causes justes et suprêmes ainsi que les constantes nationales, et d’approfondir et consolider les relations distinguées entre les deux pays et peuples frères, conclut le communiqué.