M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur des Pays-Bas à Rabat

mercredi, 2 février, 2022 à 19:45

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu, mercredi, avec l’ambassadeur des Pays-Bas à Rabat, Jeroen Roodenburg.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de mettre en relief la profondeur et la richesse des relations qu’entretiennent les deux pays depuis plus de 4 siècles et qui connaissent actuellement une nouvelle dynamique ayant abouti à la signature, en juillet dernier, d’un plan d’action visant à les promouvoir davantage dans le cadre du respect mutuel et en tenant compte des intérêts communs, a indiqué la Chambre des Conseillers dans un communiqué.

Sur le plan économique, poursuit la même source, M. Mayara a appelé à la mobilisation de tous les moyens susceptibles de renforcer la coopération économique, à travers notamment une réflexion collective sur un mécanisme novateur permettant de se doter d’un cadre stratégique qui peut contribuer à tirer profit des potentialités et opportunités offertes par les économies des deux pays, à stimuler les investissements et les échanges commerciaux et à instaurer une coopération plus étroite dans le domaine de la transition énergétique.

S’agissant du dossier du Sahara marocain, M. Mayara a fait part de sa considération pour la position constante des Pays-Bas, son impartialité et son soutien permanent aux efforts du Conseil de sécurité de l’ONU, du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour le Sahara, en vue de parvenir à une solution politique définitive à ce conflit artificiel.

Concernant les relations parlementaires entre les deux Royaumes, il a souligné l’importance d’œuvrer de concert en vue de cimenter les bases de la coopération et de la concertation entre les institutions législatives des deux pays.

Il a, en outre, fait part de son intention d’adresser une invitation au président du Sénat néerlandais pour effectuer une visite de travail au Maroc, afin de discuter des différents moyens susceptibles de tirer vers le haut le niveau de la coopération parlementaire, d’échanger les expériences dans les différents domaines de l’action parlementaire et de coordonner les points de vue et les visions autour des questions d’intérêt commun au sein des forums parlementaires internationaux.

Rappelant les efforts déployés par les deux pays lors de leur co-présidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, M. Mayara a salué le niveau de coopération entre les deux Royaumes dans les domaines de la migration et de la lutte contre le terrorisme.

Pour sa part, l’ambassadeur des Pays-Bas a salué la solidité des relations de coopération et d’amitié entre les deux Royaumes, soulignant l’importance de la coopération parlementaire dans l’exploitation des grandes potentialités dont regorgent les deux pays, pour la diversification des relations économiques et la promotion des échanges commerciaux.

Le diplomate a également salué la place de choix dont jouit le Maroc et son leadership reconnu au niveau de plusieurs questions, dont la migration, la lutte anti-terroriste, les énergies renouvelables et le développement, notant qu’il est possible pour les deux pays de renforcer davantage leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et le changement climatique.

Les deux parties ont, d’autre part, mis l’accent lors de cette entrevue sur la nécessité d’approfondir les relations de coopération bilatérale notamment sur le plan parlementaire, soulignant l’importance de l’échange des visites et des expertises dans la réalisation de cet objectif, a conclu le communiqué.