M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur de Pologne à Rabat

jeudi, 3 février, 2022 à 21:26

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec l’ambassadeur de la République de Pologne au Maroc, Krzysztof Karwowski.

Au cours de cette entrevue, M. Mayara a exprimé sa satisfaction des relations amicales unissant le Maroc et la Pologne, caractérisées par l’estime et le respect, affirmant que le dialogue et les consultations politiques régulières entre les deux pays reflètent leur ferme engagement à se concerter sur les questions d’actualité, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a, ensuite, évoqué le Nouveau modèle de développement du Maroc, conduit par SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant l’importance de la position géo-stratégique distinguée du Maroc qui constitue une motivation pour la Pologne en vue de prospecter de nouveaux marchés africains.

Le Maroc constitue l’un des principaux partenaires commerciaux de la Pologne parmi les pays de l’Afrique et du Moyen-Orient, d’autant que la coopération économique entre les deux pays est promise à un avenir prospère à la faveur de leurs divers atouts et leur volonté commune d’aller de l’avant vers un partenariat fructueux, a-t-il ajouté.

D’autre part, M. Mayara a mis en relief la composition unique et diversifiée de la Chambre, renforcée par la représentativité des chefs d’entreprises, et le rôle que peut jouer ce composant dans le développement d’une diplomatie parlementaire et économique agissante, faisant part, dans ce sens, de la volonté de la Chambre des conseillers de consolider son partenariat avec le Sénat polonais.

Il a, en outre, insisté sur l’importance de la coopération parlementaire entre les deux pays et son rôle dans l’élargissement de la consultation entre les institutions législatives au service de l’intérêt commun des deux pays amis, louant, à ce propos, la position des parlementaires polonais qui contribuent considérablement au renforcement du dialogue politique entre les deux pays et apportent un appui précieux au Royaume dans le cadre de plusieurs initiatives.

À propos de la question du Sahara marocain, le président de la Chambre des conseillers s’est arrêté sur la position favorable de la communauté internationale en faveur du plan marocain d’autonomie, considéré comme solution juste et durable en mesure de mettre fin à ce conflit artificiel, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son intégrité nationale et territoriale.

De son côté, le diplomate polonais a mis en exergue la solidité des relations de coopération et d’amitié existant entre Rabat et Varsovie, réitérant le soutien de son pays aux grands chantiers de développement du Maroc, partenaire traditionnel de la Pologne.

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les deux pays ont enregistré une augmentation “exceptionnelle et significative” de leurs échanges commerciaux, a-t-il fait remarquer, précisant que les données des premiers mois de l’année en cours affiche également une tendance très positive.

Ces chiffres renseignent sur les remarquables relations entre les deux pays et témoignent du dynamisme de la coopération bilatérale aux plans diplomatique, économique et scientifique, a estimé M. Karwowski, insistant que la Pologne et ses acteurs économiques et investisseurs, attachent un intérêt particulier au Maroc qui, selon lui, regorge d’opportunités, notamment grâce à ses efforts dans les domaines des énergies renouvelables, l’agriculture et l’agroalimentaire.

Au même registre, l’ambassadeur polonais a souligné que son pays considère le Maroc comme une porte d’accès vers l’Afrique, louant les potentialités dont dispose le Royaume.

Les deux parties ont, enfin, mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts afin de tirer profit de toutes les opportunités susceptibles d’approfondir les relations de partenariat entre les deux pays amis, outre l’importance de la dimension parlementaire dans l’amélioration des relations bilatérales par l’échange de visites et d’expériences, soulignant leur forte volonté politique de renforcer et d’élargir l’éventail de leur partenariat bilatéral, conclut le communiqué.