M. Mayara s’entretient avec le Président du Conseil des représentants bahreïni

mardi, 9 juillet, 2024 à 17:00

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le Président du Conseil des représentants bahreïni, Ahmed Salman Al Musallam, en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de saluer la solidité des relations exceptionnelles entre les deux Royaumes frères, fondées sur la coopération, la solidarité et le respect mutuel, qui tirent leur force des liens fraternels forts et étroits entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Dans ce contexte, M. Mayara a fait part de la détermination de la Chambre des conseillers à oeuvrer pour promouvoir la coopération entre les deux institutions législatives au service des intérêts communs eu égard aux défis régionaux et internationaux actuels.

Il a également souligné l’importance de développer davantage les relations bilatérales, notamment sur les plans économique et commercial.

De son côté, le président du Conseil des représentants de Bahreïn s’est félicité de la solidité des relations politiques entre les deux pays, exprimant sa grande admiration pour les progrès notoires réalisés par le Maroc dans divers domaines.

Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’aspect économique et de tirer parti de toutes les opportunités disponibles, conformément aux aspirations des Souverains des deux pays.

D’autre part, M. Al Musallam a réitéré la position constante de son pays soutenant la marocanité du Sahara dans tous les fora régionaux et internationaux.

La délégation parlementaire bahreïnie est en visite au Maroc pour participer à la deuxième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et le Golfe, organisé à l’initiative de la Chambre des Conseillers et de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) les 11 et 12 juillet sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’organisation de cette deuxième édition du forum reflète l’engagement de l’APM dans le processus de renforcement de la coopération parlementaire afin de créer une zone économique et financière plus intégrée et durable entre les pays euro-méditerranéens et les pays du Golfe, conclut le communiqué.