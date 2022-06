M. Mayara s’entretient avec la présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes

lundi, 13 juin, 2022 à 21:06

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu lundi à Rabat avec la présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes, Silvia del Rosario Giacoppo, actuellement en visite de travail au Maroc.

Un communiqué de la deuxième Chambre rapporte que M. Mayara a d’emblée mis en avant l’excellence des relations entre le parlement marocain, tout particulièrement la Chambre des conseillers, et le parlement de l’Amérique Latine et des Caraïbes, deux institutions, soutient-on de même source, qui partagent les mêmes visions et approches, notamment au sujet de la nécessaire consolidation des liens de coopération Sud-Sud, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la réalisation des objectifs du développement économique et social commun.

Il a, à ce propos, relevé le rôle prépondérant du Forum parlementaire des pays de l’Afrique et d’Amérique Latine et des Caraïbes (AFROLAC) en tant qu’espace privilégié de dialogue et de débat et aussi un mécanisme en faveur d’une matérialisation effective de la coopération entre les pays des deux continents dans les domaines économique et social et ce, dans l’intérêt des peuples représentés au sein de cette institution parlementaire appelée à s’ouvrir sur d’autres pays arabes, surtout la région du Golfe, lesquels seront présents lors de la prochaine session de l’AFROLAC en tant qu’observateurs.

Après s’être félicité du succès de sa visite effectuée en février dernier au Panama et qui a été marquée par l’inauguration de la Bibliothèque Mohammed VI au siège du parlement de l’Amérique Latine, le président de la Chambre des conseillers a souligné que le choix du nom de cette bibliothèque illustre bien l’intérêt accordé par le Souverain à la coopération avec les pays de l’Amérique Latine, assurant que la Chambre des conseillers s’engage à apporter son soutien à cet édifice scientifique à même de lui permettre de favoriser le rayonnement de la culture marocaine et d’être un temple du savoir et de la connaissance.

M. Mayara s’est également dit favorable à la demande exprimée par la présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes portant sur l’extension de cette bibliothèque, un monument typiquement marocain au cœur d’un des plus grands et plus anciens parlements en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Et d’estimer, selon toujours la même source, que l’inauguration ce lundi d’un Secrétariat de l’AFROLAC au siège de la Chambre des conseillers illustre le soutien accordé par la deuxième Chambre à cette institution parlementaire en faveur de la promotion de son rôle et de ses activités dans le domaine de la coopération commune.

Par ailleurs, M. Mayara a hautement salué les positions exprimées par le parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes qui illustrent son attachement aux valeurs de la paix et de l’amitié comme cela a été le cas en ce qui concerne la décision ferme des autorités marocaines de rouvrir le poste-frontière d’El Guerguerat dans le Sahara marocain et ce, pour assurer la fluidité des échanges commerciaux et une libre circulation des biens et des personnes. Il a salué, à ce propos, les positions positives de l’Argentine, pays d’origine de Mme del Rosario Giacoppo, en faveur de toutes les causes marocaines justes.

Pour sa part, la présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes a mis en exergue les valeurs que les peuples marocain et latino-américain ont en commun, évoquant aussi les défis posés tout en exprimant son admiration quant aux progrès réalisés par le Maroc dans le domaine technologique, la consécration des droits sociaux, l’amélioration de la qualité de vie des Marocains et tant d’autres acquis.

Après avoir relevé les défis posés devant la région de l’Amérique Latine et leurs incidences sur la paix sociale, elle a plaidé pour l’importance de former des alliances parlementaires à l’instar de ce qui existe entre l’Amérique Latine et l’Afrique et aussi de partager les expériences et les bonnes pratiques en faveur de la réalisation du développement socio-économique et la consolidation des instituions.

Mme del Rosario Giacoppo a également salué la création au sein de la Chambre des conseillers d’un Secrétariat du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes, appelé à jouer un rôle important dans la promotion de la coopération entre les deux régions dans les domaines économique, social et culturel, à la hauteur des attentes des deux parties, et à booster le partenariat bilatéral dans son vrai sens.

Évoquant, par ailleurs, l’inauguration de la Bibliothèque Mohammed VI au siège du parlement de l’Amérique Latine, elle exprimé sa profonde estime pour SM le Roi, tout en mettant en avant la haute considération que porte l’Amérique latine au Souverain.

Et d’annoncer la prochaine signature de mémorandums d’entente et de coopération avec des universités et établissements comme OXFORD en vue de doter cette bibliothèque de toute la documentation nécessaire à même de lui permettre de jouer pleinement son rôle au service des étudiants et des associations, disant que cela coïncide avec les préparatifs menés par son institution parlementaire régionale pour la création d’une “commission du futur” qui aura pour mission de réaliser des études dans le domaine de la futurologie concernant la région.