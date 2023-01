M. Mayara s’entretient à Rabat avec le président du Sénat chilien

lundi, 30 janvier, 2023 à 20:23

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Sénat chilien, Jaime Quintana, qui effectue une visite de travail au Maroc jusqu’au 4 février.

Ces entretiens ont porté sur les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Chili ainsi que sur la nécessité d’accélérer le rythme de la coopération parlementaire en vue de la hisser dans divers domaines, notamment économiques et commerciaux et “qui sont encore en deçà des aspirations des deux pays et peuples amis”, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Dans ce sens, M. Mayara a noté le grand développement qu’ont connues les relations bilatérales, notamment au niveau politique, rappelant par la visite fructueuse qu’il a effectué en juin dernier au Chili à la tête d’une importante délégation, et qui a permis d’approfondir les discussions avec un certain nombre de responsables parlementaires et gouvernementaux chiliens.

Cette visite a été couronnée par un consensus sur le développement futur des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines à travers le renforcement du dialogue parlementaire entre la Chambre des conseillers et le Sénat chilien.

Par ailleurs, le président de la Chambre des conseillers a de nouveau proposé la création d’un forum économique parlementaire entre les deux institutions, en tant qu’outil institutionnel ayant pour objectif de hisser les relations économiques entre les deux pays.

M. Mayara a souligné la volonté de la Chambre de mettre en œuvre cette proposition afin de passer à la vitesse supérieure en matière de promotion des échanges commerciaux, d’exploration des potentiels de coopération et d’exploitation des opportunités disponibles dans les domaines du commerce, de l’agriculture, des énergies renouvelables…etc.

L’intérêt particulier qu’accorde la Chambre des conseillers pour cet aspect important des relations bilatérales découle principalement du choix stratégique adopté par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays d’Amérique latine, a-t-il expliqué.

Il a relevé, dans ce sens, la forte présence de l’institution parlementaire marocaine au sein des forums et coalitions parlementaires des différentes régions d’Amérique latine et des Caraïbes, de par sa qualité de membre observateur ou par les nombreux projets qui renforcent les liens culturels et politiques entre les deux parties, citant, à titre d’exemple, l’inauguration de la “Bibliothèque Roi Mohammed VI” au siège du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino).

M. Mayara a également souligné la volonté de la chambre d’approfondir et de consolider la coopération Sud-Sud avec les pays du continent africain et du monde arabe, puisqu’elle joue un rôle central dans le rapprochement de ces deux espaces géographiques, et ce en adoptant un ensemble d’initiatives visant à développer un dialogue parlementaire fructueux.

Dans ce cadre, M. Mayara a révélé qu’il compte effectuer, au côté du président du parlement panafricain, du président de l’Union parlementaire africaine et du président du parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une visite au Panama au cours du mois de mai en vue de poursuivre et d’enrichir le dialogue parlementaire africain avec l’Amérique latine.

De son côté, le président du Sénat chilien a mis en avant l’importance des relations maroco-chiliennes, qui retiennent une priorité particulière dans la politique étrangère de son pays, rapporte le communiqué.

M. Quintana a exprimé dans ce sens son admiration pour les projets économiques que mène le Royaume tels que le projet gazoduc Maroc-Nigeria, qui devrait bénéficier à 13 pays africains, faisant part de son souhait d’établir une ligne aérienne directe entre le Maroc et le Chili pour renforcer le dynamisme et la vitalité des relations bilatérales.

En outre, il a mis en exergue l’importance cruciale de la présence marocaine au sein des forums parlementaires en Amérique latine, soulignant que son pays soutient cette démarche et ne ménagera aucun effort pour développer et promouvoir ses relations avec le Maroc.

Dans le cadre de son examen de la situation politique intérieure au Chili, marquée par la quête d’une nouvelle constitution pour le pays, M. Quintana a exprimé son intérêt de bénéficier de l’expérience marocaine et de son approche constitutionnelle, à travers la constitution de 2011 et les réformes structurelles qu’elle contenait, notamment en ce qui concerne le système parlementaire et la place de la Chambre des conseillers.

Cette rencontre a également constitué une occasion pour M. Mayara d’exprimer sa grande considération pour la position ferme du Chili sur la question du Sahara marocain “qui représente une sorte d’équité envers les efforts sincères déployés par le Maroc, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies (ONU), et ce en vue de trouver une solution définitive à ce différend régional”.

A cette occasion, il a mis en avant l’attachement des citoyens des provinces du Sud à leur identité marocaine et leur ferme conviction de “l’impossibilité d’établir un État fantoche dans ces territoires marocains”, mettant en lumière les infrastructures de grande envergure de ces régions ainsi que leur développement économique, social et humain tous azimuts.