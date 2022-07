M. Mayara souligne à Nouakchott l’importance des commissions parlementaires d’amitié dans le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie

samedi, 16 juillet, 2022 à 21:07

Nouakchott – Le Président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara a souligné, samedi à Nouakchott, l’importance des commissions parlementaires d’amitié dans le soutien à l’action parlementaire et au développement de la coopération maroco-mauritanienne.

S’exprimant lors d’une rencontre avec le groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine, M. Mayara, qui effectue une visite officielle de travail en Mauritanie à la tête d’une importante délégation parlementaire, a relevé la ferme volonté des parlements des deux pays dans le renforcement des relations bilatérales.

Dans ce contexte, il a plaidé pour le renforcement du dialogue Sud-Sud, expliquant que ce que les pays du Sud partagent entre eux, qu’il s’agisse de l’histoire, du présent et de l’avenir, est bien plus fort que ce qui les unit avec les pays du Nord.

A cet égard, il a rappelé l’ouverture de la Chambre des conseillers sur l’Amérique latine à travers la création du Forum parlementaire afro-latino-américain, invitant la Mauritanie à intégrer ce groupement.

Il a souligné l’importance de développer les relations parlementaires bilatérales au service des intérêts des deux peuples, en particulier dans le domaine économique.

Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine, Mme Zeinab Bint El Taqi, a indiqué que les membres du groupe souhaitent que ces relations bilatérales prennent une trajectoire de plus en plus importante.

Après avoir relevé que les relations entre les deux pays sont “existentielles, non traditionnelles et dynamiques”, elle a affirmé que l’ambition est de les ériger en un partenariat “exemplaire” entre les deux pays en matière d’intégration économique ayant des résultats tangibles sur le terrain.

De son côté, le premier vice-président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Hamdi Ould Hamadi, a estimé que la visite de la délégation marocaine en Mauritanie est une nouvelle étape dans le cadre de la diplomatie parallèle qui vise à renforcer la coopération dans divers domaines entre les deux pays.

Il a noté que la diplomatie parlementaire constitue un soutien à la diplomatie classique, l’objectif étant de réaliser des résultats concrets dans les faits.

A cette occasion, d’autres députés ont appelé à l’encouragement des hommes d’affaires marocains pour investir en Mauritanie qui constitue une porte d’entrée du Royaume sur le marché africain, saluant les progrès réalisés au Maroc dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures routières, l’agriculture, le tourisme, la santé et l’énergie.

Cette visite s’assigne pour objectif la consolidation de la coopération institutionnelle et parlementaire entre la Chambre des Conseillers et l’Assemblée nationale mauritanienne, l’échange de points de vue et le renforcement de la coordination entre les deux parties, ainsi que l’examen des moyens d’approfondir les relations bilatérales à même de relever les différents défis qui s’imposent sur la scène régionale et internationale et qui portent notamment sur la sécurité, la stabilité et le développement durable.

Lors de cette visite, M. Mayara est accompagné d’une délégation composée notamment, de Fouad Kediri, vice-président de Chambre, Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants et Youssef Aydi, président du groupe socialiste.