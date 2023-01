M. Talbi Alami et son homologue yéménite examinent le renforcement de la coopération entre les deux institutions législatives

lundi, 16 janvier, 2023 à 16:48

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le président de la Chambre des représentants de la République du Yémen, Sultan Said Al-Barkani, axés sur les moyens à même de renforcer la coopération entre leurs deux institutions législatives.

A cette occasion, M. Al-Barkani, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire, a exprimé sa satisfaction des relations historiques distinguées unissant les deux pays et les deux peuples, réaffirmant la position ferme de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de cette entrevue, marquée par la présence de l’ambassadeur de la République du Yémen à Rabat, Ezzadin Saeed Al-Asbahi, M. Al-Barkani a tenu à féliciter la sélection marocaine de football pour son exploit en Coupe du monde 2022 au Qatar. “La persévérance de la sélection marocaine reflète la volonté et la détermination du peuple marocain pour marquer l’histoire, gagner et progresser. Les Lions de l’Atlas ont honoré tous les peuples arabes et africains”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, M. Talbi Alami a mis l’accent sur les liens de fraternité et d’amitié unissant le Maroc et le Yémen, relevant le soutien et la concertation conjointe entre les Chambres des représentants des deux pays sur les scènes régionale et internationale.

Il s’est également félicité de la position du Yémen soutenant l’intégrité territoriale du Royaume, relevant que le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, soutient la légitimité internationale et la souveraineté et l’intégrité territoriale des États.