M. Talbi Alami et le ministre estonien des AE s’entretiennent du renforcement du dialogue parlementaire

lundi, 21 octobre, 2024 à 19:14

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, lundi au siège de la Chambre, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères d’Estonie, Margus Tsahkna, en visite au Maroc à la tête d’une délégation.

Lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d’Estonie au Maroc avec résidence à Lisbonne, Moonika Kase, et de l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie avec résidence à Helsinki, Mohamed Achgalou, les deux parties ont salué les liens d’amitié solides entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre.

Par ailleurs, MM. Talbi Alami et Tsahkna ont mis en avant les spécificités des expériences parlementaires du Maroc et de l’Estonie et souligné l’importance de renforcer l’échange des expériences dans des domaines comme la numérisation, le gouvernement ouvert et la cybersécurité, souligne la même source.

A cette occasion, ajoute le communiqué, le ministre estonien des Affaires étrangères a mis l’accent sur la profondeur des liens culturels et historiques unissant les deux pays, affirmant que l’Estonie considère le Plan d’autonomie des provinces du Sud, présenté par le Maroc en 2007 au Secrétaire général de l’ONU, comme une base sérieuse et crédible pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a exprimé ses remerciements au chef de la diplomatie estonienne pour la position de son pays vis-à-vis du Plan d’autonomie proposé par le Maroc.

M. Talbi Alami a saisi cette occasion pour mettre en exergue les différentes facettes de la dynamique de développement global enclenchée dans les provinces du Sud, les avancées démocratiques réalisées dans le Royaume, ainsi que les grands chantiers entrepris sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Maroc, riche de sa pluralité culturelle, fait figure de pays pionnier en matière de promotion de la paix et du vivre-ensemble et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, a relevé le président de la Chambre des représentants.