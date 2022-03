M. Talbi Alami et le président du Conseil de la Choura d’Oman soulignent l’excellence des relations maroco-omanaises

jeudi, 3 mars, 2022 à 22:17

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le président du Conseil de la Choura d’Oman, Khalid ben Hilal Bin Nasser Al-Maouli, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont salué la qualité des relations d’amitié, de fraternité et d’estime mutuelle unissant le Maroc et le Sultanat d’Oman sous la conduite des Chefs d’Etat des deux pays, indique un communiqué de la première Chambre.

Après avoir souligné la solidité et la diversité de la coopération maroco-omanaise, M. Bin Nasser Al-Maouli a mis l’accent sur l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la formation des juges, précisant qu’un nombre important de magistrats et de présidents de tribunaux au Sultanat d’Oman ont suivi des études au Maroc.

Le président du Conseil de la Choura d’Oman a également loué la pratique démocratique profonde et enracinée au Maroc ainsi que le climat positif qui marque le déroulement des élections parlementaires dans le Royaume, dans la stabilité et le respect de la volonté des électeurs.

Pour sa part, M. Talbi Alami a passé en revue les grandes réformes accomplies au Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, revenant entre autres sur les expériences relatives à l’Instance Équité et Réconciliation et à l’édification d’un État démocratique moderne fondé sur les institutions et sur la garantie des libertés, la primauté du droit et la dignité du citoyen.

Cette rencontre a été, en outre, l’occasion d’échanger les visions relatives à l’action parlementaire et aux moyens de renforcement de la coopération entre les institutions législatives des deux pays, en plus d’un certain nombre de sujets d’intérêt commun, conclut le communiqué.