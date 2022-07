M. Talbi Alami et le président de l’UIP évoquent le rôle des institutions législatives dans la diffusion de la culture du dialogue, de tolérance et de paix

jeudi, 14 juillet, 2022 à 18:08

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et le président de l’Union interparlementaire (UI), Duarte Pacheco, ont abordé, jeudi à Rabat, le rôle des institutions législatives dans la diffusion de la culture du dialogue, de tolérance et de paix, ainsi que les moyens de renforcer la coopération et la coordination parlementaires.

Lors d’une rencontre en marge de la participation de M. Pacheco aux travaux de la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix qui se tient à Rabat et à Dakhla, les deux parties ont également évoqué le rôle de la diplomatie parlementaire, ainsi que les relations liant la Chambre des représentants à l’UIP et aux groupes géopolitiques y relevant, indique un communiqué de la première Chambre.

Les discussions ont, en outre, porté sur les agendas parlementaires bilatéraux et multilatéraux, en plus des moyens à même de renforcer la coopération et de promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises, partant des acquis du Royaume en matière de diplomatie parlementaire, ajoute la même source.

Les deux parties ont par ailleurs mis l’accent sur la place cruciale des parlements et des parlementaires dans la diffusion de la culture de tolérance, de coexistence, de dialogue, outre le lancement d’initiatives et d’activités dans ce sens.

Le président de l’UIP a salué le rôle du parlement et du Maroc dans le soutien des efforts internationaux de paix et de sécurité, ainsi que son adhésion à toutes les initiatives visant à diffuser la culture de paix, de dialogue et de tolérance, relevant que la tenue de cette 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix dans le Royaume témoigne des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine.

Il a également évoqué les défis actuels auxquels sont confrontés les parlements et les parlementaires, affirmant que l’Union s’emploie à mettre en œuvre un plan d’action qui renforce l’ouverture sur des nouvelles questions dans l’agenda parlementaire international, et consolide sa présence régionale et continentale, outre la valorisation du travail et des initiatives parlementaires internationales pionnières.

De son côté, le président de la Chambre des représentants a salué la participation du Président de l’UIP à la 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix.

Il a en outre mis en avant les relations solides qu’entretiennent les deux institutions législatives et qui ont été renforcées au cours de la dernière décennie grâce à la participation active du Maroc à toutes les initiatives et les activités menées par l’UIP afin de soutenir l’action parlementaire commune, promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises, de contribuer aux efforts de lutte contre le terrorisme, l’idéologie extrémiste et la haine, ainsi que pour diffuser la culture de tolérance, de paix et de dialogue.