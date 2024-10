M. Talbi Alami s’entretient avec une délégation du Conseil central de théorie du Vietnam

lundi, 7 octobre, 2024 à 18:57

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi au siège de la Chambre, avec une délégation du Conseil central de théorie du Vietnam, en visite de travail au Royaume.

Au cours de cette rencontre, marquée par la présence de l’ambassadeur du Vietnam au Maroc, Mme Le kim Quy, M. Talbi Alami s’est félicité du niveau des relations historiques et distinguées liant le Maroc et le Vietnam, particulièrement au niveau parlementaire et multilatéral, indique un communiqué de la Chambre.

Il a, à cette occasion, donné un aperçu sur les réformes institutionnelles et les chantiers majeurs lancés dans le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines politique, économique et social.

Le président de la Chambre des représentants a également mis en exergue les prérogatives conférées au Parlement en vertu de la Constitution de 2011, particulièrement en matière de législation, de contrôle et d’évaluation des politique publiques, ainsi que son rôle dans la promotion de la diplomatie parlementaire.

Le premier vice-président du Conseil central de théorie, Ta Ngoc Tan a, pour sa part, indiqué que cette visite rentre dans le cadre de l’examen de l’expérience marocaine en matière de politiques sociales, économiques et sécuritaires.

Il a souligné, dans une allocution au nom de la délégation, les nombreux points communs que partagent les deux pays, qui constituent un pilier pour développer les relations bilatérales au service des peuples des deux pays amis.