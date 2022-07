M. Talbi Alami s’entretient avec le ministre d’État britannique aux Affaires étrangères

mercredi, 27 juillet, 2022 à 21:34

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec Lord Tariq Ahmad, ministre d’État britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, tenue en présence de l’Ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin, les deux parties ont mis en avant les liens historiques et culturels séculaires existants entre les deux pays et examiné les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

A cette occasion, M. Talbi Alami a salué l’excellence des relations unissant les deux Royaumes, ainsi que la coopération fructueuse entre le Parlement marocain et la Chambre des communes du Royaume-Uni, se félicitant du partenariat distingué entre la Chambre des représentants et la Fondation Westminster pour la démocratie (WFD), ayant permis l’échange d’expertises et d’expériences entre les deux institutions législatives dans les domaines parlementaires.

Il a également passé en revue les attributions et la composition de la Chambre des représentants, ainsi que l’évolution de la pratique parlementaire marocaine, ajoute la même source. M. Talbi Alami a sais cette occasion pour inviter le Président de la Chambre des Communes britannique à effecteur une visite de travail au Maroc, afin de renforcer les relations entre les deux institutions.

Pour sa part, le ministre d’État britannique s’est félicité de la coopération entre les deux Royaumes dans des domaines aussi importants tels que les échanges économiques et commerciaux, les énergies renouvelables, l’économie verte, la santé, l’investissement et l’éducation.

Lord Ahmed a, également, mis en avant la Vision de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la situation de la femme et la consolidation de l’égalité des sexes, exprimant son admiration pour l’évolution de l’expérience parlementaire marocaine et le rôle de la Chambre des représentants en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques.