M. Talbi Alami s’entretient avec le ministre yéménite des Affaires Étrangères

mercredi, 5 octobre, 2022 à 10:32

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le ministre yéménite des Affaires Etrangères et des Expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak, qui effectue une visite de travail officielle au Maroc.

Lors de cette réunion à laquelle a pris part l’ambassadeur de la République du Yémen au Maroc, Ezzedine Al Asbahi, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale et débattu de plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Après avoir passé en revue les acquis réalisés ces dernières années par le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et présenté les spécificités du Parlement marocain et du système électoral, M. Talbi Alami a souligné que la première Chambre est disposée à partager son expertise et ses expériences avec les frères yéménites, notant qu’elle est un membre actif dans plusieurs instances, institutions et forums parlementaires régionaux et internationaux.

A cette occasion, le président de la Chambre des représentants a adressé une invitation à son homologue yéménite pour se rendre au Maroc, en vue de renforcer la coopération entre les institutions législatives des deux pays, de mettre en place des ponts d’échange entre les parlementaires et de créer des espaces de dialogue, de discussion et de communication.

Au cours de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a salué le ministre yéménite des Affaires Étrangères pour la position positive de son pays en faveur de la question du Sahara marocain, rappelant que toute solution au conflit artificiel sur le Sahara ne peut se faire que dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Pour sa part, le ministre yéménite des Affaires Etrangères et des Expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak a indiqué que sa visite au Maroc sera marquée par la signature d’une série de conventions dans divers domaines, en vue de développer la coopération bilatérale entre le Yémen et le Maroc, saluant à cet égard les positions politiques du Maroc en faveur du Yémen.

M. Awad Bin Mubarak a également informé le président de la Chambre des représentants des derniers développements du dossier yéménite et de l’actualité régionale et internationale, en mettant l’accent sur le rôle des parlements et des parlementaires dans la clarification des positions et la promotion du dialogue.