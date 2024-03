M. Talbi Alami s’entretient avec le président du Diwan national des droits de l’Homme au Koweït

mercredi, 6 mars, 2024 à 16:34

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, mercredi au siège de la Chambre, avec le président du Diwan national des droits de l’Homme au Koweït, Jassem Al-Moubaraki, actuellement en visite dans le Royaume pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière des droits de l’Homme.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les relations excellentes unissant les deux pays, ainsi que l’expérience parlementaire marocaine qui s’étend sur six décennies, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Les discussions ont également porté sur le rôle de la Chambre des Représentants dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés à travers la législation, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques.

Le Diwan national des droits de l’Homme au Koweït est une institution indépendante placée sous l’égide du Conseil des ministres. Elle vise à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme et à œuvrer pour le respect des libertés publiques et privées.