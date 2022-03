M. Talbi Alami s’entretient avec le président du Sénat égyptien

mercredi, 2 mars, 2022 à 20:39

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat de la République arabe d’Égypte, Abdel-Wahab Abdel-Razek, en visite de travail au Maroc.

Au début de la rencontre, M. Talbi Alami a indiqué que cette visite va donner un nouvel élan au renforcement des relations entre les deux institutions législatives, saluant les relations unissant la Chambre des Représentants et son homologue égyptienne aux niveaux bilatéral et multilatéral, ainsi que la coordination fructueuse lors des différents fora parlementaires internationaux et régionaux.

Il a également indiqué avoir proposé l’adhésion de la Chambre des représentants égyptienne au Bureau exécutif de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, qui sera présidée par la Chambre des Représentants du Maroc.

Lors de ces entretiens, M. Talbi Alami a mis en avant les acquis réalisés par la Chambre des Représentants au cours de la dernière décennie, lesquels lui ont conféré une place distinguée au sein de nombreuses instances et organisations parlementaires régionales, continentales et internationales.

Saluant les liens singuliers liant les deux pays, le président de la Chambre a indiqué que Rabat et le Caire ont une histoire commune profondément enracinée, ainsi que des expériences qu’il convient de partager, faisant part de l’ouverture de la première Chambre sur toutes les initiatives pour appuyer les relations parlementaires entre les deux pays, traduire sur le terrain le capital historique commun et s’ouvrir aux questions au menu de l’agenda parlementaire bilatéral, continental et international.

Pour sa part, le président du Sénat égyptien a noté que sa participation aux travaux de la 11ème Conférence de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe, et aux activités du Forum du dialogue parlementaire des sénats d’Amérique Latine et des Caraïbes, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 3 au 5 courant à Rabat, marque le début d’une nouvelle ère dans les relations parlementaires bilatérales et multilatérales.

M. Abdel-Razek a également noté que la coopération et la coordination parlementaires sont d’une grande importance en raison des relations profondément enracinées entre les deux pays et du partage des visions sur de nombreuses questions et intérêts communs.

“Nous avons échangé nos visions, identiques d’ailleurs, et nous partageons une volonté ferme et sincère de faire un pas en avant lors de la période à venir sur la voie de la coopération entre nos deux pays”, a-t-il déclaré à la presse à l’issue de ces entretiens.