M. Talbi Alami s’entretient à Rabat avec le président du gouvernement régional des Iles Canaries

mardi, 8 octobre, 2024 à 23:56

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, a réaffirmé, mardi, l’attachement de Madrid à maintenir “des relations stables” avec le Maroc, suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.