M. Talbi Alami s’entretient avec une responsable azerbaïdjanaise

jeudi, 31 mars, 2022 à 18:09

Les éléments de police du district provincial de sûreté de Sidi Bennour ont été contraints, jeudi, d’user de leurs armes de service de manière préventive pour neutraliser le danger émanant d’un individu âgé de 27 ans qui se trouvait dans un état anormal et qui menaçait la sécurité des citoyens et des éléments de la sûreté à l’aide de l’arme blanche et de jets de pierres.