M. Talbi Alami s’entretient avec un responsable chilien des moyens de renforcer la coopération parlementaire

lundi, 26 juin, 2023 à 21:43

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de la Commission des relations extérieures au Sénat chilien, Francisco Chahuán, sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral pour servir les intérêts des deux pays.

A cette occasion, M. Francisco Chahuán a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et fait part de son admiration pour le processus de développement que connaissent les régions du sud du Royaume, réitérant la position de son pays qui considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme la solution la plus appropriée pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

M. Chahuán, en visite au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire, a par ailleurs souligné l’importance de consolider la coopération politique, économique, commerciale, agricole, environnementale et migratoire entre le Maroc et le Chili, mettant en avant les positions stratégiques respectives des deux pays, le Royaume étant une porte d’entrée vers l’Afrique et le Chili représentant un accès à l’Amérique latine.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a exprimé ses remerciements et sa considération pour la position chilienne en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, relevant que les deux pays sont confrontés aux mêmes défis liés aux changements environnementaux, à la gestion de l’eau, aux énergies renouvelables et à l’intelligence artificielle, et sont tous deux désireux de promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique et social.

Présentant les grands chantiers et réformes menés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Talbi Alami a notamment évoqué les avancées enregistrées par le Royaume en matière de démocratie et de droits de l’Homme, ainsi que le processus de développement global qui a permis au Maroc de devenir un pôle de stabilité et de développement.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment d’Aicha El Gourji, présidente du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Chili à la Chambre des représentants, et d’Ahmed El Kharif, membre de la Chambre des conseillers.