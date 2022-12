M. Talbi El Alami plaide pour le renforcement du champ médiatique en termes d’organisation, de régulation et de modèle économique

mercredi, 21 décembre, 2022 à 19:42

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a plaidé, mercredi à Rabat, pour le renforcement du champ médiatique en termes d’organisation, de régulation, de modèle économique et de contenu en vue de relever les défis qu’affronte le Maroc.

S’exprimant à l’ouverture d’une rencontre, organisée par la Chambre des représentants sous le thème “Médias et société”, M. Talbi El Alami a indiqué que dans un environnement régional agité et parfois instable et peu sûr, la stabilité et les succès du Royaume sur les plans politique et institutionnel, son essor économique et sa cohésion sociale font que le Maroc est la cible de quelques médias étrangers qui optent, délibérément, pour la confusion, la désinformation et la manipulation, mettant l’accent dans ce sens sur la responsabilité des médias nationaux pour faire face à ces campagnes.

Il a aussi mis en garde contre l’impact de la révolution digitale sur la diffusion des informations sans restriction ni exigence professionnelle, soutenant que cette évolution pose plusieurs défis aux entreprises de presse papier, “qui se battent pour leur survie en raison de la baisse des ventes, des ressources publicitaires et du coût élevé de production.

M. Talbi El Alami a également souligné que l’objectif de cette rencontre est d’élaborer des recommandations à même de réguler et renforcer le champ médiatique national pour qu’il devient plus professionnel, évoquant les principaux enjeux de ce secteur dont la mise à niveau de la presse écrite, audiovisuelle et digitale pour accompagner le nouveau positionnement du Maroc en tant que force démocratique, pilier de stabilité régionale, continentale et internationale et une puissance économique émergente, qui s’engage à relever les défis internationaux communs.

Pour ce qui est du deuxième enjeu, le président de la Chambre des représentants a souligné l’importance de la mobilisation pour gagner le pari de la transition digitale en ce qui concerne la presse nationale, sans pour autant s’en servir à des fins de désinformation, de remise en question de la crédibilité des institutions, d’atteinte à la sécurité publique du pays ou de diffamation, appelant en outre à la promotion du rôle stratégique des médias nationaux dans l’émergence d’une opinion publique informée et consciente des causes de son pays, “de manière à faciliter la participation à la chose publique, en matière de vote, de responsabilisation et d’évaluation de l’action publique, tel que garanti par la Constitution”.

Il a, d’autre part, mis l’accent sur l’importance de la crédibilité et du sérieux de la pratique journalistique et médiatique, dans son rapport avec l’éthique professionnelle et ses fondamentaux, à la clause de conscience et à l’indépendance éditoriale, abordant par ailleurs le rôle des autorités de régulation de l’audiovisuel et de la presse écrite et électronique.

M. Talbi El Alami s’est également arrêté sur l’importance de la formation, soulignant le rôle des établissements de formation publics et privés dans les métiers et techniques du journalisme, de la communication et des médias et leurs technologies.

Il a également appelé les acteurs politiques à s’ouvrir sur les médias, en fournissant les informations et renseignements susceptibles de faire l’objet d’analyses et de commentaires, estimant que l’acteur médiatique doit faire confiance aux informations émanant des institutions, des acteurs institutionnels et des politiques, et de les utiliser d’une manière qui profite à la société.