M. Talbi El Alami s’entretient avec une délégation parlementaire du Sénat uruguayen

lundi, 20 février, 2023 à 18:41

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, lundi au siège de la Chambre à Rabat, avec une délégation parlementaire du Sénat uruguayen, conduite par le vice-président du Sénat et président du Groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Maroc, Jorge Gandini.

Les deux parties ont discuté, lors de cette rencontre, des moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays en institutionnalisant les relations bilatérales et multilatérales entre les deux institutions législatives, à travers le groupe d’amitié parlementaire, les forums parlementaires bilatéraux et multilatéraux, la communication efficace, l’échange des visites, la réflexion sur la création d’un espace de dialogue permanent Sud-Sud, et le partage d’expertises et d’expériences, a indiqué la Chambre des Représentants dans un communiqué, notant que les deux parties ont également souligné l’importance du respect l’intégrité territoriale et la souveraineté des États, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Cet entretien a été l’occasion pour M. Talbi El Alami et la délégation parlementaire du Sénat de la République orientale de l’Uruguay de discuter des questions d’intérêt parlementaire commun, de la situation sur les plans régional et international et des rôles des Parlements et des parlementaires dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et dans la réalisation du développement dans ses diverses dimensions, a poursuivi la même source.

Outre M. Gandini, la délégation parlementaire du Sénat de la République orientale de l’Uruguay est composée des vice-présidents du Groupe d’amitié Maroc-Uruguay, Germán Coutinho et Varela Carlos, ainsi que des membres Raúl Lozano, Nancy Núñez, Nicolás Viera, Luis Gallo, Alvaro Viviano, Iván Posada et Daniel Peña.